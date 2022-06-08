BIST 2.648
DOLAR 16,84
EURO 18,05
ALTIN 1.003,31
MEDYA

FOX'un Senden Daha Güzel dizisi 2. bölüm fragmanı

Senden Daha Güzel dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Senden Daha Güzel'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Senden Daha Güzel 14 Haziran 2022 Salı akşamı FOX'ta...

Başrollerini Cemre Baysel ile Burak Çelik'in paylaştığı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FOX'un Yasak Elma dizisi 146. bölüm fragmanı (Sezon finali)
FOX'un Yasak Elma dizisi 146. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Yer: Ankara! Çıplak adam okul servisi bekleyen kızın üzerine böyle yürüdü
Yer: Ankara! Çıplak adam okul servisi bekleyen kızın üzerine böyle yürüdü
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor! Araçlar suya gömüldü görüntüler inanılmaz
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor! Araçlar suya gömüldü görüntüler inanılmaz
ABD polisi gölde boğulan siyahi adamı izledi: Senin peşinden suya atlamayacağım
ABD polisi gölde boğulan siyahi adamı izledi: Senin peşinden suya atlamayacağım
Sapanca'da milyonluk Ferrari yolda kalınca bakın ne yaptılar
Sapanca'da milyonluk Ferrari yolda kalınca bakın ne yaptılar
Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı
Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 56. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 56. bölüm fragmanı (Sezon finali)
FOX'un İyilik dizisi 7. bölüm fragmanı
FOX'un İyilik dizisi 7. bölüm fragmanı
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölüm fragmanı
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölüm fragmanı