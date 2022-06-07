BIST 2.648
DOLAR 16,61
EURO 17,79
ALTIN 983,50
MEDYA

ATV'nin Kardeşlerim dizisi 56. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Kardeşlerim dizisi 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 11 Haziran 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FOX'un İyilik dizisi 7. bölüm fragmanı
FOX'un İyilik dizisi 7. bölüm fragmanı
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kocaeli'nde polis çevirmesine takılan kamyondaki göçmenler atlayıp kente kaçtı
Kocaeli'nde polis çevirmesine takılan kamyondaki göçmenler atlayıp kente kaçtı
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü parti! Gelir elde etmek için yaptılar
İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü parti! Gelir elde etmek için yaptılar
Tarihsel malzemeler yok oldu! Antalya'da Saat Kulesi'nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar
Tarihsel malzemeler yok oldu! Antalya'da Saat Kulesi'nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar
Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz
Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'yle ilgili bomba iddia
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'yle ilgili bomba iddia
Belediye otobüsünün tavanına "yorgun mermi" isabet etti
Belediye otobüsünün tavanına "yorgun mermi" isabet etti
İstanbul'da yolu kesip havaya ateş açtılar! O anlar kamerada hepsi yakalandı
İstanbul'da yolu kesip havaya ateş açtılar! O anlar kamerada hepsi yakalandı