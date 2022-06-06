Belediye otobüsünün tavanına "yorgun mermi" isabet etti
İZMİR'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünün tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet etti.
Alsancak semti Lozan Meydanı'nda, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen 680 numaralı belediye otobüsünün tavanındaki havalandırma camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu mermi isabet etti.
Olayda yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka otobüse nakledildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.