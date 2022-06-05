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İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın! Mahsur kaldılar

İSTANBUL Esenyurt’ta 13 katlı lüks binanın 6’ncı katında çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Nedeni bilinmeyen yangın sırasında 15 kişi binada mahsur kalırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 12 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 13 katlı lüks binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6’ncı katta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binanın dış cephesi alevlerle kaplandı. Binada yangın nedeniyle 15 kişi mahsur kalırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada ciddi hasar meydana geldi.

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