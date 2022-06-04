Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geziciler için 'sürtük' sözüne açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gezi olaylarına katılanlar için kullandığı 'sürtük' sözünü tekrar etmeden arkasında durdu. Erdoğan "Her türlü çirkefliği sergileyenlere hak ettiği teşhisi koyduk. Onların meşrebinde bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz bizim neyi kastettiğimiz gayet açıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz AK Parti grup toplantısında Gezi Parkı olaylarını eleştirirken kullandığı 'sürtük' sözü için şunları söyledi:

Gezi olayları milletimizin zihnine kaydolmuştur. Yalanlar üzerine sahte tarih anlatımı değiştirmeyecektir. Her türlü çirkefliği sergileyenlere hak ettiği teşhisi koyduk. Onların meşrebinde bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz bizim neyi kastettiğimiz gayet açıktır. Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz.

Vandala vandal, haine hain çapulcuya çapulcuya demekten geri durmayacağız. Siz gidin önce aynaya bakın kendi geçmişinizle hesaplaşın. Bizim kadınlara alçakla hakaret eden belediye başkanlarını koruyan karakter fukaralarından alacak ahlak dersimiz yoktur. Şehit bacısına ağız dolusu küfür edenlere kol kanat gerenlerden alacak saygı dersimiz de yoktur. Sapık ideolojilerin sapkın ilişki biçimlerinin avukatlığını yapanlardan alacak edep dersimiz de yoktur."