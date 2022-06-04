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Balıkesir peş peşe depremlerle sarsıldı! Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi

BALIKESİR gece yarısı ikinci kez ama bu sefer çok daha şiddetli sallardı. İlk deprem saat 01:13 sularında 4.3 şiddetinde meydana gelmişti. İkinci deprem ise çok daha şiddetli ve uzun süreli oldu. İkinci depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Balıkesir şiddetli depremlerle sarsılıyor. Balıkesir'in Karesi ilçesi merkezli ilk depremin şiddetinin 4.3 olduğu açıklanırken, saat 02:00 sularında meydana gelen ikinci deprem çok daha şiddetli ve uzun süreli oldu. Depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı. Deprem, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi...

Kandilli Rasathanesi ilk depremin şiddetini 4.3 ve merkez Karesi ilçesi Çaypınar mevkisi olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. 
Saat 02:0 sularında meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak duyuruldu. 


İki şiddetli depremin arasında şiddeti 3 ila 3.5 arasında değişen 3 deprem daha oldu. İşte Balıkesir'de meydana gelen depremlerle ilgili Kandilli'nin açıklamaları...

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