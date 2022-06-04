Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna cevap

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi 10 sorusunu sosyal medyadan yöneltmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna AK Parti Kızılcahamam Toplantısı'nda böyle yanıt verdi:

Birinci sorum olan tüm terör örgütlerine lanetleyip lanetlemeyeceği soruma tüm göndermeler birilerine gammazlayan el altından müdahaleye çağıran tuzaklarla bezelidir. İkinci sorum olan Türkiye'nin YPG ve PKK'ya harekatını destekleyip desteklemediği soruma yabancı postal gibi yapılan işlerle ilgisi olmayan bir iğrençliği karıştırarak kirli zihnindeki hezeyanları sergilemiştir. Üçüncü sorum olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında devlet politikalarının yanında olup olmadığı sorusuna cevabı karşımızdakileri sevindirecek bayağılıktadır. Dördüncü sorum olan Akdeniz ve Ege mücadelesinde kimin safında olduğu cevabı ülkesinin değil Rumların ve onların üzerimize salanların yanında yer aldığını tekrar göstermiştir. Beşinci sorum olan ekonomik küresel krize cevabı kendisi anlamadığı için Türkiye'nin başındaki en büyük felaketin kendisi olduğunu göstermiştir. Altıncı sorum olan yalanı ve iftirayı bir kenara bırakıp bırakmayacağına kendine yakışır biçimde aynı yalanları tekrarlayarak cevap vermiştir. Yedinci sorum olan siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak sorusuna inkarla cevap vermiştir. Sekizinci soruma asil değil sefil bir şahsiyet olarak cevap vermiştir. Dokuzuncu sorum olan partisindeki terör örgütü destekçisi, tacizciyi hırsızı istismarcıyı tasfiye edip etmeyeceğine tüm bu rezillikleri üstüne örtüp ortak olduğunu ikrar ederek cevap vermiştir. Onuncu sorum olan 2023'te cumhurbaşkanı aday olup olmayacağı sorusuna sorumda zaten belli olan seçim tarihinin açıklanması bahanesiyle yüreksizliğini çapsızlığını göstererek cevap vermiştir. Seçim tarihi belli bizden yeni seçim tarihi bekliyor. Sen şimdiden 2023'e hazırlan. Sen kendin aday olup olmuyor musun bunu açıkla.