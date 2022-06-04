BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
MEDYA

CNN Türk'te Hande Fırat'tan Türk turistlere 'Yunanistan'a gitmeyin, onlara para kaptırmayın' çağrısı

CNN Türk'te Hande Fırat, Yunanistan ile yaşanan kriz nedeniyle Türk tatilcilere "en azından bu sene Yunan adalarına gitmeyin, paranızı orada harcamayın, ülkenize kazandırın" çağrısı yaptı.

Yunanistan, Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerine bir yenisini daha ekledi. 16 harita hazırlayarak uluslararası propaganda başlatan Yunanistan, haritaları yurt dışındaki büyükelçiliklere gönderdi.

Uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen elinde tuttuğu adaları silahlandıran, son olarak Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili harita hazırlayan Yunanistan, “Türkiye bunları istiyor.” dedi.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de artan gerilim de tartışıldı. Programda Yunan adalarına tatile giden tatilcilere de seslenen Hande Fırat, şunları söyledi:

"Sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu adalara gidiyorsunuz. Bakın bu adaları silahlandırdılar. Türkiye ile de uğraşıyorlar. En azından bu sene paranızı Türkiye’de harcayın, bunlara harcamayın. Şu Türkler adalara gitmesin bakayım. Çok ciddi para bırakıyorlar. Yunanlılar ‘Türkler gelsin’ diye ağlıyorlar.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu Konya'yı 'ülke' ilan etti! Sosyal medyada viral oldu
Kılıçdaroğlu Konya'yı 'ülke' ilan etti! Sosyal medyada viral oldu
 İzmir'de ilginç olay! Saime Sultan yalısına yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
 İzmir'de ilginç olay! Saime Sultan yalısına yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı
İstanbul'da meydan savaşı! 50 kişi sopa, sandalye ve kemerlerle birbirine girdi o anlar kamerada
İstanbul'da meydan savaşı! 50 kişi sopa, sandalye ve kemerlerle birbirine girdi o anlar kamerada
Ayhan Bilgen'den bomba iddia! AK Parti yeni çözüm süreci başlatıyor, Öcalan da...
Ayhan Bilgen'den bomba iddia! AK Parti yeni çözüm süreci başlatıyor, Öcalan da...
TELE 1 ile Halk TV birbirine girdi! Halk TV, TELE 1'in sesini kesti isyan ettiler
TELE 1 ile Halk TV birbirine girdi! Halk TV, TELE 1'in sesini kesti isyan ettiler
Başakşehir’de inşaat alanında göçük! Acı haber geldi
Başakşehir’de inşaat alanında göçük! Acı haber geldi
Metroda pes dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak yumruklaştılar
Metroda pes dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak yumruklaştılar
Göz gözü görmüyor! Her yeri kapladı çok fena
Göz gözü görmüyor! Her yeri kapladı çok fena
Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya
Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya
Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi