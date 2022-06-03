Göz gözü görmüyor! Her yeri kapladı çok fena

Suriye bölgesinden gelen toz bulutu dolayısıyla Adıyaman’ın kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde ise azalma yaşandı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Adıyaman’ı etkisi altına aldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce de toz bulutuna karşı Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı ve hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde ise düşme olacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.