Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru! "Bu delikanlılığı yaparsa muhatap alacağım"

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na cevaplaması için 10 soru yöneltti. Erdoğan, "Bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda amasız, fakatsız, samimiyetle açık şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz." dedi. "Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk diyen Erdoğan ikili görüşmeler yapılmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Van ziyaretini eleştiren ve CHP liderine 10 soru yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la da ikili ilişkilerin sona erdiğini açıkladı.

"30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Bu güvenlik adımlarına bakalım kimler destek olacak kimler köstek olacak göreceğiz." dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar:

Göç dalgası

-Her renkten, her kökenden, her inançtan, her meşrepten insanın dünyanın dört bir yanından gelip İstanbul'da yaşamayı, üretmeyi, okumayı tercih etmesi bize yük değil tam tersine kazançtır. 'Bunlar kaçkın, bunları buraya alamayız' diyor. 'Biz geldiğimizde bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor. İşte bizim aramızdaki fark bu. Bunlar medeni değil, bunlar gayrimedeni

"Pazar günü en güzel cevabı verdik"

-Atatürk Havalimanını eski fonksiyonu ile devam ettirmek haksızlık olacaktı. Resmi rakam 560 bin katılım ile gerçekleştirdiğimiz program Bay Kemal dikkat et zulüm 1453'de başladı dediniz. Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böyle bir yeşil alan kazandırılması projesine karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Bunların haline ağlarız. Yalan ve iftira ile millet bahçesi projesi üzerinden bize saldıranlara verilmiş en güzel cevabı pazar günü verdik. Ülkemizde birileri öyle hizmeti bile siyaset husumet haline getirecek kadar vicdanlarını, ahlaklarını kaybetmiştir.

-Bunlar çevrecilik ve ağaç sevgisi adına her hayırlı adım karşısında karşımıza dikilmiştir. Biz bu süreci çalışarak yılmadan usanmadan devam ettireceğiz. Bunlardan millet bahçesi tartışmalarında en küçük ses çıktığını gördünüz mü? Bunların derdi çevre, ağaç değil. Kendi kısır ideolojik saplantılarına çevreyi ve ağacı malzeme yapanların maskesi Atatürk Havalimanı tartışmasında bir kez daha düşmüştür.

"Kandil'e selam çakıyor"

-Kılıçdaroğlu Van'da terör örgütünün ağzı ile konuşarak Kandil'e selam çakıyor. Depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun? Ondan sonra kaç kere Van'a, Erciş'e gittin? Biz Van'a en az 35 milyar harcama yaptık. Kılıçdaroğlu haritadaki yerini gösteremez. Van'da PKK terör örgütünün uzantısı olanlar görevde olsaydı suyu olan Van bulamazdınız.

-Kendi belediye başkanlarının hizmetlerini anlatırken öyle rakamlar veriyor ki toplamı bizim bir ilçede yaptıklarımıza denk gelmiyor. Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı büyükçe ilçe seviyemize çıkamıyor. Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safhını belli etmiştir. Ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık biçimde tehdit eden Kılıçdaroğlu. Bu zat inanın yalancı. Bu zat omurgasız, bu zat bir proje, bir apart. Ana muhalefet yavru muhalefet. Gelmeycekler de ne diyorlar bunların verdiği işi alan müteahhitlere ödeme yapmayacağız. Devlette devamlılık esastır. Bu ülkede yargı var biz bir hukuk devletiyiz. Şakır şakır ödemeye mecbursun.

"Çatlatacağız, kıvrandıracağız"

-Bu yurdun Amerika'da öğrencilerimize hizmet yapıldığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu bu yurdu iftira ile diline dolayarak kime hizmet ediyor? Muhammed Ali'nin çiftliğini de öğrencilerimizin hizmetine sunarak bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız. Yalan olduğu ilgili kurumlar tarafından ispatlanmış konuları ilk kez söylüyor gibi tekrarlaması şahsiyetli adamın yapacağı bir şey değildir.

-Gerektiğinde hadsize haddini bildirmenin kırk yetime kaftan giydirmenin üstün olduğunu da iyi biliyoruz. Bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri cezaevinden altı masanın taraflarına ayar verdi. Ama süt dökmüş kedi gibi kimsenin sesi çıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi. Kimi aday gösterecekleri kendi bilecekleri iştir.

Kılıçdaroğlu'na 10 soru

-Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Kıvırtarak, laf çevirerek değil kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap alacağız. Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.

Birinci sorum, PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerini, siyasi uzantıları, medya destekçileri, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu? Lanetlemiyor mu?

İkinci sorum, Türkiye’nin PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu, desteklemiyor mu?

Üçüncü soru, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan, batının terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı, değil mi?

Dördüncü soru, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de, sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

Beşinci soru, Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin, ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu, vermiyor mu?

Altıncı soru, mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescil edilmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı, yok mu?

Yedinci soru, siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve ona el atmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi?

Sekizinci soru, bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu, etmiyor mu?

Dokuzuncu soru, partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu?

Onuncu soru, yüreği yetip 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?

Bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda amasız, fakatsız, samimiyetle açık şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi takdirde yalancıdan siyasetçi, genel başkan olma demeye kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez demeye devam edeceğiz.

"Hesabını vereceksiniz"

-Dün 15 Temmuz Köprüsü'ne çıkıp polislere hakaret eden ve pankart asan tipler somut örneklerdir. HDP ve CHP listelerinden Meclis'e sokulan provokatörler bunun hesabını vereceklerdir. Bu ne densizliktir edepsizliktir. Devletin polisine görev yaparken 'Ben milletvekiliyim'. Şehitler Köprüsü'nde böyle pankartı asamazsın. Ne oldu asamadınız. Hukuk önünde de hesabını vereceksiniz.

-Gençlerimize, esnafımıza, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız.

-Bizim 11 yıldır taşıdığımız yükün küçük kısmı ile henüz 3 aydır yüzleşenler feveran etmeye başladı. İsveç Ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu böyle sürecin sonucudur. Biz terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruşlara karşı olduğumuzu açıkça ve hemen ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur. Terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine bu ülkelerin İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa polisleri ile koruma altına alıyorlar ve terör örgütünün başının posterleri ile yürüyüş yapıyorlar. Hollanda da Fransa da İsveç de böyle. AİHM önünde çadır kurarak para topluyorlar. Şimdi Yunanistan 5+4 ABD'nin 9 üssünün Yunanistan'a kurulmasına imkan hazırladı mı hazırladı. Niye öyle niye böyle diyorlar.

"Yunanistan yola gelmeyecek ikili görüşme yapmayacağız"

-Bizim Yunanistan'a yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamız vardı biz dün Dışişleri Bakanımıza söyledim Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap yahu ne yapıyorsun? Kendine gel tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bu anlaşmayı ortadan kaldırmak sureti ile bunlarla ikili görüşmeleri yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman 'yanlış yaptık' der. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır dürüst olmayacaksan kusura bakma.

-İsveç Finlandiya heyet gönderdiler. Akşamı İsveç Televizyonunda Salih Müslim'le söyleşi yapıyorlar. Bu nasıl duruştur?

"Yeni safhasına geçiyoruz"

-Biz önce samimiyet arıyoruz. Hani biz koalisyon güçlerinde beraberdik?Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları ve teçhizatları terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder. Bağlayıcı belgeler görmeden tavrımızı değiştirmeyeceğiz.

- 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bu güvenlik adımlarına bakalım kimler destek olacak kimler köstek olacak göreceğiz.