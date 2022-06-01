Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı.

Dün öğlen saatlerinde Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını aldı. TSİ 01.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 67 yaşındaki Portekizli teknik adamı Fenerbahçeli yetkililer karşıladı.

Jesus, Sarı-Lacivertliler’de kendi ekibiyle birlikte görev yapacak. 67 yaşındaki hocaya ilk etapta yardımcıları Joao de Deus ve Marcio Sampaio eşlik edecek. Bu ikili, kolları sıvayarak hemen Fenerbahçe mesaisine başlayacak. Jesus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri gelen haberler arasında.

Portekizli teknik adamın gelecek günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.