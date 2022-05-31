Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektronik sigara ve nargileye düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı. Erdoğan -"Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektronik sigara ve nargileyle ilgili açıklamalarda bulundu:

-Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Çok acımasız, aslında zarar vermeye devam ediyor. Bunlara inşallah fırsat vermeyeceğiz.

-Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz.