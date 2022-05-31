ATV'nin Yalnız Kurt dizisinde olay PKK ve Abdullah Öcalan sahnesi! PKK propagandası suçlaması

ATV'nin Yalnız Kurt dizisindeki Abdullah Öcalan bölümü tepki çekti. Öcalan'ı oynayan oyuncunun dizideki sözleri "ATV'de PKKnin manifestosu izletilmiş" tepkilerine neden oldu. Dizide PKK’yı eleştirmek yerine propagandasının yapıldığı iddia edildi.

ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, son dönemdeki mülteci ve FETÖ sahnelerinin ardından 18. Bölümde bu kez PKK sahneleriyle yine tartışmaların göbeğine oturdu.

Ana konusu FETÖ olan Osman Sınav yapımı dizinin PKK’nın kuruluşunun canlandırıldığı sahnesinde PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan canlandırması sosyal medyada tepki çekti.

Dizide PKK’yı eleştirmek yerine propagandasının yapıldığı iddia edilen tartışmalarda diyaloglarda da örgütün “haklı sebepleri” olduğuna dair ifadeler yer alması tepkileri artırdı.

Bazı izleyiciler ise "Bu ülkede ATV izleyicisine PKK'nın manifestosu izletilmiş" diye tepki gösterdi. Bu nedenle de sahneyi izleyenler “hangi amaçla çekildi” yorumlarını yaptı.