Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi paylaştı meğer hastalığı... Esra Erol'da ekibi şoke oldu
ATV'de Esra Erol'da ekibinde yer alan Caner Toygar'dan kötü haber geldi. ' "Esra Erol'da " da muhabirlik yapan Caner Toygar'ın beyninde bir kitle tespit edildi. Caner Toygar sosyal medya hesabından hastalığının detaylarını anlattı.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının sevilen programlarından " Esra Erol'da" muhabirlik yapan ve Esra Erol'un sağ kolu olan Caner Toygar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, herkesi korkuttu. 'Kötü bir şey' diyerek hastalığını duyuran Caner Toygar, bir çok telefon alınca detayları da paylaştı.
Caner Toygar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Yarın beynimdeki görünen kitle için ilaçlı mr çekilecek, umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim" yazdı.
Caner Toygar yaptığı bu paylaşımdan sonra bir çok telefon aldı. Bunun üzerine bir video çeken Caner Toygar hastalığının detaylarını anlattı. 2 yıldır beynini arka kısmında bir şişlik oluştuğunu belirten Caner Toygar, bu şişliğinde yoğun baş ağrılarına sebep olduğunu belirtti.
Caner Toygar yapılan ilk tetkiklerde beyninin arka kısmında bir kitle tespit edildiğini söyledi. Kitlenin tümör olup olmadığı, öyleyse de kötü huylu mu iyi huylu mu olduğu henüz bilinmiyor. Caner Toygar'ın ilaçlı MR çektirme sebebi de bunun tespiti için. Caner Toygar, sonuçların bugün ya da perşembe günü eline geçeceğini söyledi.