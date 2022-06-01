Caner Toygar 'kötü bir şey' dedi paylaştı meğer hastalığı... Esra Erol'da ekibi şoke oldu

Caner Toygar yapılan ilk tetkiklerde beyninin arka kısmında bir kitle tespit edildiğini söyledi. Kitlenin tümör olup olmadığı, öyleyse de kötü huylu mu iyi huylu mu olduğu henüz bilinmiyor. Caner Toygar'ın ilaçlı MR çektirme sebebi de bunun tespiti için. Caner Toygar, sonuçların bugün ya da perşembe günü eline geçeceğini söyledi.