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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine söyledikleri büyük tepki çekti

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) kadın meclis üyesine tepki çeken sözler...

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, el kaldırarak kendisinden söz isteyen Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) kadın meclis üyesine, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. Ayıp oluyor el sallamak falan. Evli barklı adamım, böyle şey olmaz" şeklinde yanıt verdi. Tanju Özcan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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