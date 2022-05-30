Cem Küçük'ün 'Çarşı'yı karıştıran sözleri : Siyaset istemese ortada Beşiktaş mı kalır

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Stüdyo'da Futbol programındaki bir cümle gündeme oturdu. Cem Küçük'ün Beşiktaş ile ilgili söylemi 'Çarşı'yı ayaklandırdı. Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'deki programda "Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada ya?" deyince Beşiktaş camiası küplere bindi.

TÜRKİYE Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün TGRT Haber ekranlarında yayınlanan spor programında Beşiktaş’ın vergi borcuyla ilgili tartışmada dile getirdiği sözler tepki çekti. Beşiktaş da dahil kulüplere vergi indirimi yapıldığını iddia eden Cem Küçük, şunları söyledi:



-“Bütün takımlara yapılıyor. İndiriyorsa siyasetin dediğini yaparsın. Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada”.

Cem Küçük'ün 'siyaset istemese ortada Beşiktaş mı kalır' sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Cem Küçük'e Beşiktaş camiası ve 'Çarşı' grubundan tepki yağdı.