Dünyaca ünlü Mona Lisa'ya pastalı saldırı sosyal medyayı salladı

Ünlü Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir saldırı düzenlendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, saldırının sebebi ise şaşırttı.

Fransa'da sanatçıların gezegeni korumaya daha çok odaklanması gerektiğini düşünen bir kişi, 'hıncını Mona Lisa'dan çıkardı.'

Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden biri, dün, oturduğu tekerlekli sandalyeden ayağa fırladı ve Leonardo Da Vinci imzalı tabloya pasta fırlattı.