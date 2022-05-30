BIST 2.513
DOLAR 16,39
EURO 17,67
ALTIN 977,31
YEREL

MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler servis edildi.

Söz konusu görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
İstanbul'da görüntülü görüşürken telefonunu çaldılar! Kapkaçcılar eroinle yakalandı
İstanbul'da görüntülü görüşürken telefonunu çaldılar! Kapkaçcılar eroinle yakalandı
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 24. bölüm fragmanı
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 24. bölüm fragmanı
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 19. bölüm fragmanı
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 19. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 9. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 9. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 24. bölüm fragmanı (Sezon finali)
FOX'un Mahkum dizisi 24. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 45. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 45. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 9. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 9. bölüm fragmanı
Show TV'nin Baba dizisi 15. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Show TV'nin Baba dizisi 15. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Destan dizisi 25. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 25. bölüm fragmanı