MSB, Efes Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler servis edildi.

Söz konusu görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor" denildi.