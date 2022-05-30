BIST 2.439
DOLAR 16,28
EURO 17,49
ALTIN 970,51
MEDYA

ATV'nin Destan dizisi 25. bölüm fragmanı

Destan dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 31 Mayıs 2022 Salı akşamı ATV'de...

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 28. bölüm fragmanı (Final)
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 28. bölüm fragmanı (Final)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ölümüne buradayım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ölümüne buradayım
Bursa‘da alkollü genç, kız arkadaşını 'beni aldattın' diye sokak ortasında dakikalarca dövdü
Bursa‘da alkollü genç, kız arkadaşını 'beni aldattın' diye sokak ortasında dakikalarca dövdü
Börekçide börek yerken arkadan sinsice yaklaşıp kulağını kesti! Kan donduran anlar
Börekçide börek yerken arkadan sinsice yaklaşıp kulağını kesti! Kan donduran anlar
İki arkadaşın koyu sohbeti pahalıya patladı! Hırsız yanlarından telefonu alıp gitti
İki arkadaşın koyu sohbeti pahalıya patladı! Hırsız yanlarından telefonu alıp gitti
Göçük altında 8 saatten sonra mucize kurtuluş! İşte o anlar...
Göçük altında 8 saatten sonra mucize kurtuluş! İşte o anlar...
Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet büyükleri "Gezi'de Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı" dememi istedi
Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet büyükleri "Gezi'de Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı" dememi istedi
Mansur Yavaş 'Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa yanıt verdi sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş 'Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa yanıt verdi sosyal medyada gündem oldu
Cengiz Kurtoğlu konserinde çatışma çıktı 3 yaşında çocuk da yaralandı
Cengiz Kurtoğlu konserinde çatışma çıktı 3 yaşında çocuk da yaralandı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız