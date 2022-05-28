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Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi.

CHP'nin Van'da düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının katılımıyla başladı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada çok sayıda terör suçundan yargılanan ve cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'a destek çıktı. 

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi.

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