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Börekçide börek yerken arkadan sinsice yaklaşıp kulağını kesti! Kan donduran anlar

ESENYURT'ta bir şahsın kafede börek yediği esnada arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından kulağı kesildi. Olay anı kameraya yansırken, kulağı kesilen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Turan K. isimli şahıs Esenyurt’ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen Turan K.’nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.’nın kulağını kesti.

Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, “Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti” dedi.

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