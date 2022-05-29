Mansur Yavaş 'Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa yanıt verdi sosyal medyada gündem oldu

CHP'nin Van ziyaretinde Selahattin Demirtaş talepleri öne çıktı. Ziyarette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa Yavaş "İnşallah" yanıtı verdi. Yavaş'ın Demirtaş hakkındaki bu söylemi sosyal medyada dikkat çekti.CHP lideri Kılıçdaroğlu da Van'daki programda "Demirtaş'ın serbest bırakılması için bize katılın" dedi.

Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş, "Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" dedi. Yavaş, "İnşallah" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir Vanlı vatandaş, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaş, Yavaş'a, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, “İnşallah” cevabını verdi.

Başka bir vatandaş ise Yavaş'a, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemeyenlerin kendilerine katılmasını belirterek, “Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde Van’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açıklamaları öncesi Van kedisi hediye edildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, huzur içinde yaşamak isteyen bölge halkının kendilerine katılmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Van’ın büyümesini ve bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini ve oyunuzun değerinin olmasını istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız. Van’ın görkemli tarihinin ve doğal güzelliklerini, sadece bölgede değil, bütün Türkiye’de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Sınır ticaretinin gelişmesini, komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” diye konuştu.



