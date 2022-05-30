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MEDYA

Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 28. bölüm fragmanı (Final)

Üç Kuruş dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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