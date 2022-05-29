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Yolu kapatıp düğün yaptılar polis karışınca polise saldırdılar!

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta düğün için yolu kapatan bir grup ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışmada vatandaşlar polise saldırınca ekipler, kalabalığı havaya ateş ederek dağıtmaya çalıştı. Bir süre sonra ikna edilerek dağılan grup ekipler gidince tekrar geri gelerek düğünlerine kaldığı yerden devam etti.

Esenyurt'ta olay, dün Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün için vatandaşlar yolu kapatınca olay yerinden geçen ekip tarafından uyarıldı. Duruma itiraz eden vatandaşlarla polis arasında çıkan tartışma sonucu polis bir kişiyi gözaltına almak istedi. Bu sırada olayların büyümesi üzerine polis ekiplerinin havaya uyarı amaçlı ateş açması ortalığı karıştırdı. Saldırıya uğrayan polis ekipleri olay yerine destek çağırdı.

Çevik kuvvet ekibi hazırda bulundu
Polisin ihbarı üzerine onlarca polis olay yerine geldi. Çevik kuvvet ekipleri de çıkan tartışmada hazır olarak bulundu. Görevli polis amirleri tarafından vatandaşlar olayların sakinleştirilmesi için uzun süre dil döktü.

Konu tatlıya bağlandı oynamaya devam ettiler
Polisin iknası sonucu vatandaşlar sakinleşerek dağıldı. Düğün için tekrardan sandalyeleri yerlerine koyan grup, yeniden davul, zurna, klarnet ve darbuka çalarak oynamaya devam etti.

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