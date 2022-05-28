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MEDYA

Akaryakıt zamları skeciyle Güldür Güldür olay oldu: Çok koyma çok koyunca...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidiyle çok konuşulan Güldür Güldür Show bu kez akaryakıt zamlarını konu edindi.

Güldür Güldür Show'un bu haftaki tanıtımında benzin zamları gündeme getirildi. Tanıtım videosunda, Güldür Güldür ekibinin benzin zammı skecinden bir bölüm yer aldı. Skeçte, benzin zamlarına yönelik tepkilere yer verildi. Güldür Güldür Show'un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeci çok konuşulmuştu.

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