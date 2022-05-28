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Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ağır darbe

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.

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