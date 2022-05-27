İstanbul'da şaşırtan anlar! Çocuğun motosiklet sepetindeki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İSTANBUL Eyüpsultan'da bir çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çocuğu arka sepette taşıyan motosiklet sürücüsü tepki topladı.
İSTANBUL Eyüpsultan Kazım Karabekir Caddesi üzerinde hareket halindeki motosiklette çocuğu arka sepette taşıyan motosiklet sürücüsü ve çocuk bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Trafiğin yoğun olduğu caddede sürücünün arkasında sepette oturan çocuğun taşıması büyük tepki topladı.