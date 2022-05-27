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İstanbul Şişli Fulya'da 3 kişi ölü bulundu sebebi aşk cinayeti çıktı işte detaylar

İSTANBUL Şişli Fulya'da bulunan bir evde 3 ceset bulundu. İlk incelemelere göre saldırgan, önce eski kız arkadaşını ardından eski kız arkadaşının birlikte yaşadığı şahsı öldürdükten sonra intihar etti.

Sabah 07.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oldu. İddiaya göre daireden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ö.A (29) isimli genç kız ile Y.S.B (34) ve B.V (27) isimli şahısları ölü buldu. Yapılan ilk incelemelere göre Y.S.B isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. isimli genç kızı silahla vurdu. Y.S.B ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurup intihar etti. B.V. ile Ö.A olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce hanımına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum. Onları hiç tanımıyor. Ağızdan duydum yani" dedi.

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