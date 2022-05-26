'Yazık günah' diyen Mustafa Sarıgül tarlaya girdi! Taşa taş atıp tepki gösterdi

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bu kez taşa, taş attığı video ile dikkat çekti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Videolarda sık sık önündeki eşyaları tokatlayan Sarıgül, bu kez de taşa, taş attı. Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştiren Sarıgül, arazilerde tarım yapılmamasına tepki gösterdi. “Araziler taş olarak burada duruyor. Yazık günah. Oysa bu arazileri köylülerimize dağıtacağız. Ekilmeyen biçilmeyen arazi almayacak” diye konuşan Sarıgül, bu sırada da bir taşa taş attı.