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YEREL

Önce tadına baktı beğenince kasasıyla birlikte çaldı! Anbean görüntülendi

İSTANBUL Zeytinburnu’nda bir şüpheli, pastanenin kapısına bırakılan çileklerin önce tadına baktı, sonra kasasıyla birlikte çaldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 24 Mayıs günü Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir pastanenin önünde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, meyve-sebze halinden gelen çilekler sabahın erken saatlerinde kapalı olan pastanenin önüne bırakıldı. Yoldan geçerken kasayı gören şüpheli, çileklerin üzerindeki örtüyü açtı. Şüpheli, kasanın içinden aldığı 3-4 tane çileği yiyerek tadına baktı. Çileklerin tadını beğenen şüpheli, kasayı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah dükkanı açan pastane çalışanları çileklerin kapıda olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen pastane çalışanları çilek kasasının 50 yaşlarındaki bir kişi tarafından çalındığını gördü. 

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