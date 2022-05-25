Müge Anlı harbiden delirdi! Eşini aldatan Fatma Burhan'ı bağırta bağırta itiraf ettirdi

Müge Anlı canlı yayınlanan Tatlı Sert programında Muhammed Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ı perişan etti. Öldürülen eşini aldatan Fatma Burhan, sevgilisini saklayıp eşinin yasak ilişki yaşadığını iddia etmişti. Jandarma soruşturmasında kadınların ölen Muhammed Burhan ile ilişkisi tespit edilememişti. 25 Mayıs 2022 çarşamba günü yayınlanan son bölümde Fatma Burhan yeniden kadınlara iftira atınca Müge Anlı bildiğin zıvanadan çıktı. Fatma'yı bağırta bağırta itiraf ettirdi.

AMASYA'da 2021 yılında öldürülen 2 çocuk babası Muhammed Burhan cinayetini işleyen Müge Anlı, son canlı yayında öfkeden deliye döndü. Muhammed Burhan'ı aldatan Fatma Burhan, cinayetten sonra kuşkulanmasına rağmen sevgilisinin adını jandarmaya vermemişti. Fatma Burhan kendi kirli çamaşırlarını saklarken, eşi Muhammed Burhan'ın, köydeki 2 kadın ile ilişkisi olduğunu iddia edip onların isimlerini jandarmaya vermişti. Komşusu olan kadınlar hakkında iftira atan Fatma Burhan, evine ona yardıma gelen adaşı Fatma'nın çocuğunun da eşinden olduğu dedikodusunu çıkarmıştı. Hatta bunu jandarmaya da ifade olarak vermişti. Jandarmanın sorgusunda ve araştırmasında her iki kadının da Muhammed Burhan ile gönül ilişkisi olmadığı, telefon kayıtlarıyla da ispatlanırken, Fatma Burhan'ın gizlediği yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı.



Müge Anlı'nın sigortaları attı

Fatma Burhan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in çarşamba günü yayınlanan son bölümünde yine aynı iftiraları dillendirdi. Müge Anlı defalarca 2 kadının gönül ilişkisinin olmadığını hatırlatmasına rağmen iftirasına devam etti. Adaşı olan Fatma'nın eşiyle ilişkisi olduğunu yeniden iddia edip 'ebene, kaynanana sor' deyince Müge Anlı'nın sigortaları attı ve şunları söyledi:



-Yahu neyi soracağız ebesine. Kim görmüş Muhammed ile Fatma'yı? Bir kadın bir kadına bu kadar iftara atar mı ya! Sen ne kadar terbiyesiz bir kadınsın! Karnındaki çocuğa benim kocamın demişsin. Daha ne söyleyeceksin. Terbiyesizlik değil mi bu! Edep vardır haya vardır bir kadın hakkında söyleyemezsin. Kendin başka adamla berabersin. Kendi çocuğuna biz utancımızdan çocukla ilgili bir şey söylemiyoruz da sen niye bu kadının çocuğunu ağzına alıyorsun. İlla ki beni çıldırtmak mı istiyorsun. Eben dedi kayınvaliden dedi diyorsun sanki onlar Muhammed ile Fatma'yı görmüş gibi yapıyorsun. Müsade etmem! Laf kalabalığına müsade etmem.

Fatma Burhan'ı bağırta bağırta itiraf ettirdi

Bu çıkıştan sonra Müge Anlı, Fatma Burhan'a dedikodu yaptığını ve iftira attığını 'yüksek sesle söyle' deyip bağırtarak tek tek itiraf ettirdi. İşte o diyaloglar:

Müge Anlı: -Böyle küçük sesle konuşmayacaksın. Avaz avaz bağırıyorsun ya kim gördü Muhammed ile Fatma'yı...

Fatma Burhan - Kimse görmedi

Müge Anlı : Yüksek sesle söyle

Fatma Burhan : Kimse görmedi

Müge Anlı : Senden başka Fatma ile Muhammed'in dedikodusunu yapan oldu mu?

Fatma Burhan: Olmadı doğru... Ona dedikodu deniliyor.

Müge Anlı : Oldu mu olmadı mı yüksek sesle söyle

Fatma Burhan : Olmadı

Müge Anlı : Kim attı onlara bu iftirayı

Fatma Burhan : İftira mı bu ben söyledim doğru!

Müge Anlı : Yüksek sesle

Fatma Burhan : Ben söyledim

Müge Anlı : Daha o zaman dedesini ebesini karıştırma. İnsanların çocukları üzerinden bunu yapamazsın. Sen kendin hamileyken başka adamla görüşmeyecektin. Hamile kadın başka adamla görüşemez. Hamileliğin de bir ulviyeti vardır. Sizin bir mideniz bulanmıyor mu ya!...