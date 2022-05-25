Sadat Başkanı Tanrıverdi açıkladı: Bize 200'ü aşkın kişi 'Mehdiyim' diye başvurdu!

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den olay 'Mehdi' açıklaması... “Bize bugüne kadar 200’ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldı. 'Ben Mehdi’yim' diyen başvurular var. Yurtdışından bile başvurular var" diyen Tanrıverdi, "Adam yazıyor, 'Ben Mehdi’yim, geldim, hazırım, neredesiniz?' diye..." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskın girişiminin ardından SADAT tartışmaları devam ediyor. SADAT kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi’nin "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” çıkışıyla ilgili Tanrıverdi'nin oğlu ve SADAT'ın şimdiki başkanı Melih Tanrıverdi'den ilginç açıklamalar geldi. Tanrıverdi, babasının o açıklamasından sonra kendilerine 200’ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldığını açıkladı.

Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrılmasında 'Mehdi' sözlerinin etkisinin olmadığını belirten Melih Tanrıverdi, "Aralık ayında Mehdi tartışması çıktı. Bize bugüne kadar 200’ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldı. Ben Mehdi’yim diyen başvurular var. Yurtdışından bile başvurular var. Adam yazıyor, “Ben Mehdi’yim, geldim, hazırım, neredesiniz?” diye…" ifadelerini kullandı.