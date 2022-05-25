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DÜNYA

ABD'de ilkokula silahlı saldırı 21 kişi öldü! Saldırgan 18 yaşındaki lise öğrencisi çıktı

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21’ kişi öldü. Saldırganın kimliği 18 yaşındaki Salvador Ramos olarak açıklandı.

ABD’nin Texas eyaletindeki Uvalde ilçesinde yer alan Robb İlköğretim Okulu'na dün yerel saatle 11.32 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 19’u çocuk 2’si yetişkin olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Texas Valisi Greg Abbott, ölü olarak ele geçirilen 18 yaşındaki saldırganın isminin Salvador Ramos olduğunu ve Uvalde Lisesi’nde eğitim aldığını açıkladı. Abbott, saldırganın bir araçtan inerek okula girdiğini ve etrafa ateş açtığını söyledi. Saldırı başladığı sırada yakınlarda bulunan bir sınır polisinin hızlıca olay yerine gittiği ve saldırganı vurarak öldürdüğü belirtildi.

Olayda yaralananların hastaneye kaldırdığı ve 66 yaşındaki bir kadın ile 10 yaşındaki bir çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırının gerçekleştiği okulda 7-10 yaşları arasında yaklaşık 500 kayıtlı öğrenci bulunduğu öğrenildi.

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