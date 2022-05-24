Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ kavgasının tamamı : Zekeriya Öz'ün heykelini dikiyordun

Beyaz TV Derin Futbol Programı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı kavgasına sahne oldu. Ali Koç, ROK'u FETÖ sözcülüğüyle, sabun gibi kaymakla, dün başka bugün başka konuşmakla suçladı. Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı'yı bitirdiği canlı yayının her anı olaydı.

Beyaz TV'de katıldığı Derin Futbol Programı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) arasında sert tartışmalar çıktı. Programda, Fenerbahçe'ye yönelik şike soruşturması nedeniyle ROK'u hedef alan Ali Koç, “Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem...” ifadelerini kullandı.

ROK, Aziz Yıldırım'ın örgüte karşı durmadığını söyleyince...

Bir süre sonra Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım'ı o dönemde örgüte karşı çıkmadığını dile getirince stüdyo karıştı. "Bir daha Aziz Yıldırım'ın adını ağzına almayacaksın" diyen Ali Koç'a Kütahyalı bağırarak, "Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini almak istediler biz çökerttik bu örgütü" ifadeleriyle karşılık verdi. İşte Ali Koç ile RAsim Ozan Kütahyalı arasındaki tartışmadan satır başları...

ROK'u 2015'teki şike sözleriyle vurdu!

Ali Koç: "Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunuları söyledi; "3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri." Bunlar ne demek?"

Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımarmıştı!

Rasim Ozan Kütahyalı: "Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı."

Ahmet Çakar: O dönem şike var dedim

Ali Koç: "Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey'i spora soktu."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam, çok mutlu olurum" sözüne cevap veren Ali Koç: "Rasim Bey, kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz."

Ahmet Çakar: "Tapeleri önümüze koydular, şike var dedim. 2011'e dönsem, yine aynısını derim. Devletin bütün kurumları uyanamadı, ben mi uyanacaktım?"

Ali Koç'tan ROK'a: Terbiyesizlik yapıyorsun kendine gel

Ali Koç: "Rasim Bey sanki bu işte seçilmiş sözcülerden biriydi. Bizim dava öncesi bir kitap çıkarıldı, Rasim Bey sözcüsü gibiydi. Aceleyle yazılmış kitap yazıldı, davayla ilgili. 'Herkes susacak ve emniyetçiler konuşacak' diyorsunuz ekranda. Bu sisteme, bu örgüte sempatiyle bakan birinin sözleri gibi konuşmalarınız var. Dosyada gizlilik vardı ama her gün tapeler servis ediliyor. En çok tape Mehmet Baransu ve Rasim Bey'e servis ediliyordu."

Rasim Ozan Kütahyalı: "Mehmet Baransu ve sizi mahveden savcılar içerideyse, bizim sayemizde. FETÖ'yü bitiren en önemli 15-20 kişiden biriyim. Bazı arkadaşların yazılarını da ben yazarım. 3 Temmuz'da yaptıklarım ama sonrasında işin doğrulanması için de birçok şey yaptım."

Ali Koç: "Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Aziz Yıldırım devletin yanında değildi ne demek? O zaman terör örgütünün en büyük üyesi sensin. Program bitene kadar Aziz Yıldırım'ın ismini ağzına alma. Bir kendine gel."

Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin

Rasim Ozan Kütahyalı: "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı."

Ali Koç: "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin! Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler."