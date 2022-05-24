Fatih Erbakan: İkinci tura kalırsa Erdoğan'a destek olmayacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleriz sözüm teşkilatta tepki çekti. İlk defa burada söylüyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimi için önemli bir tavır değişikliği açıkladı.

Fatih Erbakan, Haber Global'de Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Erbakan özetle şu görüşleri dile getirdi:

"Gerçekten de bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk"

"Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'ı destekleriz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. İlk defa da burada söylüyorum. O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Özellikle Konya'da, teşkilatlarımızda bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu.

Bizde öyle bir noktaya geldik ki, şu anda söyleyeceğimiz; böyle bir şey olsa bile, biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi haline bırakıp, belki de 'hiçbirine oy vermeyeceğiz' deme noktasına geldik. Teşkilatlarımızın içinde yadırgayanlar oldu, üyelerimizden ve bizi destekleyenlerden görüyoruz.

AK Parti'nin oylarındaki erimeyi ve Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı noktasındaki oylarının erimesini gösteren bir şey. Bundan 5 sene öncesine baksanız Konya'dan böyle bir şey beklemezsiniz. Ama şu anda Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey kalsa, yine de 'Tayyip Bey'e vermeyelim, biz ikisine de vermeyelim' deme noktasına gelmişler. Gerçekten de bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk.