BIST 2.381
DOLAR 15,93
EURO 17,03
ALTIN 949,79
MEDYA

FOX'un Mahkum dizisi 23. bölüm fragmanı

Mahkum dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 26 Mayıs 2022 Perşembe akşamı FOX'ta...

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut, bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dişleriyle eşinin jartiyerini çıkardı! Düğünde herkesi şaşırtan anlar: Travis Barker Kourtney Kardashian evlendi
Dişleriyle eşinin jartiyerini çıkardı! Düğünde herkesi şaşırtan anlar: Travis Barker Kourtney Kardashian evlendi
Abdurrahman Dilipak'tan 'AK Parti içindeki AKP'liler' çıkışı!
Abdurrahman Dilipak'tan 'AK Parti içindeki AKP'liler' çıkışı!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a mezuniyet töreninde soğuk duş! Filistinli kız öğrenci
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a mezuniyet töreninde soğuk duş! Filistinli kız öğrenci
Fatih Kapalıçarşı önünde polisin silahını aldı esnaflar çatıştı
Fatih Kapalıçarşı önünde polisin silahını aldı esnaflar çatıştı
Hatay'lı Haydar Şenel'in şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı
Hatay'lı Haydar Şenel'in şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı
Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya uyarı: Ortalığı karıştırma! O anlar kayıtta
Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya uyarı: Ortalığı karıştırma! O anlar kayıtta
Hüseyin Çelik'in o videosu viral oldu! Sultan Abdülhamit Türkiye'nin 2 katından fazla toprak kaybetti
Hüseyin Çelik'in o videosu viral oldu! Sultan Abdülhamit Türkiye'nin 2 katından fazla toprak kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Müzigi Sergisi'nde: Sıkısya Müslüm Baba'dan söyleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Müzigi Sergisi'nde: Sıkısya Müslüm Baba'dan söyleyin
Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul'da 199 kaçak göçmen daha yakalandı bakın nereden çıktılar
İstanbul'da 199 kaçak göçmen daha yakalandı bakın nereden çıktılar