ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a mezuniyet töreninde soğuk duş! Filistinli kız öğrenci

ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli bir öğrenci Washington yönetimini protesto etti. Sahneye Filistin bayrağıyla çıkan öğrenci, mezunların elini sıkmak için bekleyen Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile tokalaşmayı reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki Georgetown Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Ülkesinin bayrağı ile diplomasını almaya çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bekleyen ve öğrencileri tebrik eden Blinken ile tokalaşmamayı tercih etti.

Genç kız sahnedeki diğer kişilerle ise el sıkıştı.