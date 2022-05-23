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Esenyurt’ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Esenyurt’ta 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Binada mahsur kalan 6 vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, dumandan etkilenen engelli bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 09.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye ederken mahsur kalan 6 kişiden birinin dumandan etkilendiği belirtildi. Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri ise binada soğutma çalışması yaptı.

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