İstanbul'da 199 kaçak göçmen daha yakalandı bakın nereden çıktılar

İSTANBUL'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı. İnşaat halindeki binadan çıkan sığınmacı topluluğu şaşırttı.

Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı. Polis tarafından toplanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan göçmen gözaltı kamplarına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ülkelerindeki ekonomik kriz, baskı ve şiddet dalgasından kaçarak Türkiye’ye kadar ulaşan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, dün Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelen bir grup kaçak yeni sığınmacı tespit etti. Kentin dış ilçelerinden Arnavutköy‘e bağlı Haraççı Mahallesindeki meydanlarda, park ve bahçeler ile inşaat halindeki binalarda dün yapılan geniş çaplı asayiş uygulamaları ve denetimlerde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 113’ü Bangladeş, 45’i Pakistan, 8’i Eritre ve çeşitli uyruklara mensup toplam 199 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonda yakalanan söz konusu düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan İl Göç İdaresindeki göçmen gözaltı kamplarına alındığı öne sürüldü.