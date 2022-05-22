Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş görüntüsü olay oldu Melih Gökçek paylaştı Resmen eziyor Mansur'u

Melih Gökçek, CHP'nin Maltepe mitinginde Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş ile tokalaşmadığı görüntüyü paylaşarak, "Ekrem Mansur muhabbeti 10 numara... Ekrem'deki havaya bakın. Resmen eziyor Mansur'u" ifadelerine yer verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı.

Gökçek videoyu paylaştı: Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor

Tartışılan görüntüler Melih Gökçek'in gündemindeydi. Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Gökçek, paylaştığı videoya "müthiş" notunu düştü. Gökçek video ile ilgili yaptığı açıklamada "Hadi bakalım durumu bana bir i

zah edin. Ekrem İmamoğlu herkesle tokalaşıyor, Mansur Yavaş ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor. Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor. Ben bunlar birbirinin dibini oyuyor dediğimde, Melih uyduruyor diyorlardı. Gökçek diyorsa doğrudur." ifadelerini kullandı.

"Resmen eziyor Mansur'u"

Gökçek, görüntülerle ilgili paylaştığı son yorumda "Ekrem Mansur muhabbeti 10 numara... Ekrem'deki havaya bakın. Resmen eziyor Mansur'u" dedi.

Miting öncesi yan yana fotoğraf vermişler

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iki başkanın tokalaşmadığı görüldü ancak İmamoğlu ve Yavaş, Maltepe'deki mitingden saatler önce diğer büyükşehir belediye başkanları ile bir arada fotoğraf çektirdi. O fotoğrafta sadece koronavirüs karantinasında olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer almadı. Belediye başkanlarının çektirdiği fotoğrafta İmamoğlu ile Yavaş yan yana durdu.