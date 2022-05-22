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TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 32. bölüm fragmanı (Sezon finali)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26 Mayıs 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Midilli'den çıkan dört kardeşin tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

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