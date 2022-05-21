'Selçuk Tepeli Fox TV'den kovuldu' iddiası! AK Partili Mücahit Birinci ortaya attı

FOX TV'nin dünkü ana haber bülteninde çiftçilerin durumuna sinirlenip canlı yayında bardak tokatlayan Selçuk Tepeli'nin kovulduğu iddia edildi. AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin "FOX TV, Selçuk Tepeli'yi kovmuş" iddiası olay oldu. Ancak Fox TV yönetimi "konuşmadık bile" diyerek bu iddiayı yalanladı. İşte Selçuk Tepeli'yi sinirlendiren o haberin tamamı...

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, dünkü canlı yayın sırasında çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından sinirlenerek önünde duran bardağa vurdu. Haberin ardından konuşan Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya" dedi. Elindeki kağıtları fırlatan Tepeli, masada duran su dolu bardağı tokatlayıp devirdi.

Tepeli'nin çıkışı Twitter'da gündem olurken, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci RTÜK'e "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" çağrısı yaptı.

Mücahit Birinci, bir süre sonra yaptığı paylaşımda ise Tepeli'nin FOX TV'den kovulduğunu öne sürerek "Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır" dedi.

FOX Haber'in üst düzey yöneticileri Birinci'nin iddialarını kesin bir şekilde yalanlarken, Tepeli'nin görevine devam ettiğini belirtti. “Oturdukları yerden attıkları mesajlarla yalan yayıyorlar” diyen yöneticilerin tamamı, Selçuk Tepeli’nin işine son verilmesi gibi bir durumun hiç konuşulmadığını da yinelediler.