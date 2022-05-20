Benzin istasyonunda patlama oldu! Nedeni aşırı sıcak görüntü feci

SUUDİ ARABİSTAN'ın Al-Ahsa bölgesinde benzin istasyonunda yakıt tankları aşırı sıcak nedeniyle patladı.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Al-Ahsa bölgesinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi.

İstasyonda bulunan yakıt tanklarının aşırı sıcaklık nedeniyle patlamasının ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından istasyonda ağır hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentinde sıcaklık 48 derece olarak kaydedildi.