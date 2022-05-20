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POLİTİKA

AK Partili eski vekilden olay iddia! 3 milyon 800 bin mülteci seçimde oy kullanacak AK Parti buradan 64 vekil çıkaracak

Eski AK Parti milletvekili Pelin Gündeş, "8 milyon 800 bin yabancı kişi vatandaşlık aldı, 3 milyon 800 bini oy kullanacak, AK Parti bunlardan 64 vekil çıkartmayı planlıyor" iddiasında bulunup ekledi: "Bu bilgiyi, kaynağının MİT olduğunu söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi söyledi."

Yabancılara Türk pasaportu verilmesi ve sığınmacıların vatandaşlığa geçirilmesiyle ilgili tartışmada eski AK Parti Kayseri milletvekili Pelin Gündeş'ten olay iddialar geldi. Vatandaşlık alan yabancıların sayısının 8 milyon olduğunu söyleyen Gündeş, "Bu bilgiyi, kaynağının MİT olduğunu söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisinden aldım. Bunlardan 3 milyon 800 bini oy kullanacakmış ve AK Parti bu seçmenlerden 64 vekil çıkartmayı planlıyormuş" dedi.

Sadece sığınmacılar değil, 250 bin dolara vatandaşlık alanlar da...
Youtube'da konuk olduğu Şaban Sevinç'in 'Bizim TV' kanalında, vatandaşlık alanların sadece sığınmacılar olmadığını 250 bin dolara konut alanların da bunlara dahil olduğunu söyleyen Gündeş, "Vatandaşlığı bir kişi almıyor. 250 bin dolara vatandaşlık alan kişi 'pasaport yırtıldı' vs. gibi bahanelerle başkalarını da kendi çocuğu gibi gösterip birkaç kişiyi daha dahil ediyor. Türkiye'de vatandaşlık alanların sayısı 8 milyon 800 bin. Bana bu bilgiyi, kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyecek Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi verdi" dedi. 

AK Parti bu seçmenlerden 64 vekil çıkarmayı planlıyor
250 bin dolara ev alan kişinin vatandaşlık aldıktan sonra sahip olduğu konutu satarak elde ettiği gelirle başkalarına da vatandaşlık aldığını söyleyen Gündeş, "Yargı şu anda 'benim çocuğum değildi ama vatandaşlık alırken öyle göstermiştim' şeklinde açılan davalarla dolu" dedi. 8 milyon 800 bin kişinin 3 milyon 800 bininin oy kullanacağını iddia eden Gündeş, "AK Parti bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor" diye konuştu.

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