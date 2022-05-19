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İzmir’de doktora dehşeti yaşattılar: 5 kişi birden saldırdı

İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir doktor, 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Köprücük kemiği kırılan doktor, kliniğinin üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunduktan sonra olayın gerçekleştiğini ileri sürdü ve şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kliniğin önünde meydana geldi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Vatandaşların da ayırmaya çalıştığı saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Doktor Gül’ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken, 1’i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, darp olayına karışmadığını ifade ettiği lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Aldığı darbeler sonucu köprücük kemiği kırıldı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kalabalık grubun doktor Gül’e saldırdığı ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, köprücük kemiğinin kırılması sonucu 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Saldırıdan 1 hafta önce, yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli şahıstan, kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö., beni ‘akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’ diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan ‘kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim’" dedi.

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