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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a acı veda! Annesinin sözleri gözyaşlarına boğdu

İhlas Haber Ajansı

Kansere yenik düşen NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı. Yurt'un annesi kızının tabutuna sarılıp, "Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü.

4 yıldır kanser tedavisi gören NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayatını kaybetti. 9 yaşında erkek bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Törene deneyimli gazetecinin eşi Yiğit Yurt, annesi Pervin Sarıkaya, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

Pervin Sarıkaya kızının tabutuna sarılıp, "Yolun açık olsun. Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti. Hakkını helal et" diyerek ağladı. Özlem Sarıkaya Yurt, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece'deki mezarlıkta toprağa verildi.

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