Kılıçdaroğlu'nun ardından İmamoğlu'nun da videosu çıktı! 'Yeşil alana ihtiyaç var' demiş

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi projesine karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında katıldığı televizyon programında kendisiyle çelişen ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul’a nefes aldıracak Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi projesini duyurdu. Kurum’un, 132 bin ağacın dikileceği projeyi açıklamasının ardından CHP ağaçlandırmaya karşı eylem hazırlığına girişti.

Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılında bir TV programında yaptığı konuşma, CHP’nin çelişkisini ortaya çıkardı.

Kılıçdaroğlu görüntülere rağmen inkar etti

Kılıçdaroğlu, katıldığı programda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hükümeti hedef alıp projeye karşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Atatürk Havalimanı projesiyle ilgili sosyal medya hesabından hükümeti hedef alan paylaşımlarda bulunarak, 'Bana niye sormadınız?' dedi.

Millet bahçesi projesine karşı çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nu ise 2019 yılında İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalar ele verdi. Küçükkaya'nın “Atatürk Havalimanı arazisini ne yapacaksınız?” sorusu üzerine İmamoğlu şu cevabı verdi:

Önceliğimiz yeşil alan. Yeşil alana ihtiyacımız var.