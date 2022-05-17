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YEREL

Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi

Çay fiyatlarına % 43.7 zam geldiğini öğrenen Ankara'da bir market sahibinin, çaylara yeni fiyat etiketi yapıştırmak için raflardan çayları aceleyle indirdiği anlar kameralara yakalandı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA'nın mağazasında meydana geldi. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.

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