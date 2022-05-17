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Damadına elini uzatmadı! İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi: Meğer nişanda Dilan Çıtak...

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bu akşam düzenlenen bir törenle 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'le nişanlandı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen Levent Dörter'e verdiği tepki dikkat çekti.

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti, bu akşam düzenlenen bir törenle nişanlandı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses taktı. İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürürken damadı nazikçe geri çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tatlıses "2. Sayfaya sesleniyorum ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem bunu tüm camia bilir ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır" ifadelerini kullandı. Tatlıses'in nişanda kızına el öptürmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

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