BIST 2.406
DOLAR 15,88
EURO 16,69
ALTIN 933,40
MAGAZİN

Bikinileriyle resmen şov yaptı! Burcu Esmersoy'a yorum yağdı: Abartıyorsunuz artık

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan Burcu Esmersoy anlaşmalı olduğu marka için pozlar verdi. Bikinileriyle resmen şov yapan Burcu Esmersoy'u görenler 'Muhteşemsin' yorumlarında bulundu.

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu. Anlaşmalı olduğu markanın bikini modellerinin reklamını yapmak için her bikiniyi giyip pozlar veren Esmersoy'ın karın kaslarına bir bakan bir daha yaptı. 45 yaşındaki Burcu Esmersoy'a beğeni yağarken pek çok da yorum geldi. Esmersoy'un bikinili pozlarını görenler "Burcu Hanım abartıyorsunuz artık bu ne güzellik", "Yok artık", "Bu yaşta bu fizik" yorumlarında bulundu.

Esmersoy geçtiğimiz günlerde basına "Çok aşığım, her an evlenebilirim" demişti. Esmersoy bu sözleri hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken" itirafında bulunmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı Atatürk havalimanı yıkımına isyan etti meğer Erdoğan'a tam tersini demiş
Fatih Altaylı Atatürk havalimanı yıkımına isyan etti meğer Erdoğan'a tam tersini demiş
Fox TV canlı yayınında açıkladı! Bakan Ersoy'dan Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin açıklama
Fox TV canlı yayınında açıkladı! Bakan Ersoy'dan Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin açıklama
Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu! İstanbul'da dehşet anları güvenlik kamerasında
Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu! İstanbul'da dehşet anları güvenlik kamerasında
Bakan Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nın açıklaması: Gezi'de olay nasıl ağaç değilse...
Bakan Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nın açıklaması: Gezi'de olay nasıl ağaç değilse...
Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi
Zammı fırsat bilip çayları satıştan çeken süper markete ceza kesildi
Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı yeşil alan bizim projemiz demiş! 2018'deki sözleri çok başka
Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı yeşil alan bizim projemiz demiş! 2018'deki sözleri çok başka
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 26. bölüm fragmanı
TRT 1'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 26. bölüm fragmanı
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 53. bölüm fragmanı
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 53. bölüm fragmanı
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan Suriye uyruklu yakalandı
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan Suriye uyruklu yakalandı
Güldür Güldür tuvalet kağıdı skeci de olay oldu! Ali Sunal TT listesine girdi
Güldür Güldür tuvalet kağıdı skeci de olay oldu! Ali Sunal TT listesine girdi